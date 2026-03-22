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Padova, Pagliuca il prescelto per la panchina: manca solo la risoluzione con l'Empoli

Padova, Pagliuca il prescelto per la panchina: manca solo la risoluzione con l'EmpoliTUTTO mercato WEB
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:32Serie B
Daniel Uccellieri

Il Padova è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Matteo Andreoletti arrivato nella serata di ieri dopo il ko interno con il Palermo, il club biancoscudato ha deciso di affidare la panchina a Guido Pagliuca, tecnico che era stato esonerato dall'Empoli lo scorso 13 ottobre.

Secondo quanto raccolto da Padovasport per l'annuncio manca solo la risoluzione con il club toscano, che l'ex Juve Stabia sta trattando in queste ore. Una volta raggiunta l'intesa, il Padova potrà annunciare il nuovo allenatore per questo finale di stagione con l'obiettivo di conquistare la salvezza.

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