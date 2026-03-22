Lazio, non sarà Marusic a sostituire Zaccagni come capitano: fascia affidata a Patric
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La fascia cambia padrone, almeno per la sfida contro il Bologna. Con Zaccagni fermo ai box per circa un mese, la Lazio si presenta con un nuovo capitano. La scelta, però, sorprende: non sarà Marusic, fin qui vice naturale del numero dieci biancoceleste nel corso della stagione.
Come riportato nella distinta ufficiale, al Dall’Ara sarà Patric a indossare la fascia dal primo minuto. Il difensore/centrocampista spagnolo aveva già guidato la squadra negli ultimi minuti della gara contro il Milan, proprio dopo l’uscita dal campo di Zaccagni. Questa volta, però, sarà una responsabilità piena: Patric partirà da capitano sin dal calcio d’inizio, chiamato a trascinare la squadra nella difficilissima trasferta contro i rossoblù.
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