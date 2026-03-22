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Serie C, prosegue la 33ª giornata: il programma di oggi

Serie C, prosegue la 33ª giornata: il programma di oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Prosegue la 33ª giornata di Serie C. Nel Girone A, già promosso il Vicenza, la giornata domenicale offre spunti interessanti soprattutto nella zona playoff. Il Lecco sarà impegnato sul campo della Pro Patria, con l’obiettivo di restare agganciato alle prime posizioni. Sfida delicata anche per il Cittadella, atteso dalla trasferta contro l’Arzignano Valchiampo.

Attenzione anche a Inter Under 23-Dolomiti Bellunesi, gara che mette in palio punti pesanti soprattutto per gli ospiti, ancora coinvolti nella lotta per evitare la zona pericolosa. Completa il programma Novara-Alcione Milano, sfida tra due squadre in cerca di continuità.

Programma ricco nel Girone C, dove la capolista Benevento guarda da lontano le inseguitrici. Spicca la sfida tra Cosenza e Latina, importante per la zona alta, così come Audace Cerignola-Giugliano. Interessante anche Sorrento-Crotone, con i calabresi a caccia di punti playoff. In chiave salvezza, occhi su Cavese-Foggia e Siracusa-Picerno, mentre Trapani-Potenza mette in palio punti pesanti per risalire la classifica.

Di seguito il programma della giornata

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Sabato 21 marzo
Union Brescia-Ospitaletto 0-0
Giana Erminio-Pergolettese 2-0
11' Vitale, 90+4' Galeandro
Pro Vercelli-Lumezzane 1-1
66' Carosso (P), 95' Deratti (L)
Renate-Vicenza 1-3
14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)

Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco
Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella
Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 56*, Trento 55*, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Giana Erminio 45* Lumezzane 45*, AlbinoLeffe 43*, Inter U23 42, Pro Vercelli 42*, Novara 41, Ospitaletto 38*, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33*, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19, Triestina 5*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' Panico (T), 88' Zini (S)
Sabato 21 marzo
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 2-2
26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)
Pianese-Pontedera 2-2
53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)
Campobasso-Forlì 2-0
92' Lancini, 97' Sarr
Carpi-Pineto 1-2
26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)
Ravenna-Livorno 2-0
49' Fischnaller, 56' Bani

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 61, Campobasso 48*, Pineto 48*, Juventus Next Gen 44*, Pianese 44*, Ternana 43*, Vis Pesaro 43*, Gubbio 43*, Livorno 37, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 19*

N.B. - * una gara in più
** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 21 marzo
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Cavese-Foggia
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano
Ore 14.30 – Cosenza-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Picerno
Ore 14.30 – Sorrento-Crotone
Ore 14.30 – Trapani-Potenza
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 56*, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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