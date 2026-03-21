Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
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Passo falso della Juventus di Max Canzi, che non va oltre lo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica. Le bianconere restano così al terzo posto con 29 punti, ma dovranno stare attente alle inseguitrici.
SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Genoa-Juventus 0-0
Inter-Napoli Women ore 16:15 (Rai Sport)
Lazio-Roma ore 18:00
Domenica 22 marzo
Fiorentina-Parma ore 12:30
Ternana Women-Sassuolo ore 15:00
Milan-Como Women ore 18:00
Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 33, Juventus 29*, Lazio 27, Napoli Women 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 11, Genoa 9*
*una gara in più
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