Roma, Malen all'esordio: "Non sento pressione, so quello che posso dare"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Donyell Malen ai microfoni di DAZN: "Ho delle belle sensazioni, mi sento bene e sento di avere una bella connessione per iniziare. Penso sia la prima volta che vengo lanciato titolare, ma sto bene e arrivo da un buon periodo. Non sento particolare pressione, so cosa posso fare e voglio regalare gioie ai tifosi".