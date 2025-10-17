Roma, Napoli, Lazio e Champions. L'Inter in un mese capirà le prospettive di stagione

La Serie A riparte con il programma della settima giornata. E lo fa col botto. Uno degli anticipi del sabato infatti propone il big match tra l'Inter di Chivu e la Roma di Gasperini. I nerazzurri fanno visita all'Olimpico, trovandosi davanti la capolista a 15 punti (assieme al Napoli).

Ma quella contro i giallorossi sarà soltanto la prima di sette gara che vedrà impegnata la formazione di mister Chivu. Fino alla prossima sosta di metà novembre, infatti, ci sarà anche il doppio impegno in Champions League contro due squadre sicuramente non insormontabili che rappresentano un'opportunità importante per racimolare punti preziosi per la League Phase. In campionato, dopo la Roma, ecco l'altro match di cartello contro il Napoli al Maradona, la partita interna contro la Fiorentina, la trasferta di Verona per poi concludere il mini ciclo (se così si può chiamare) con la visita a domicilio di Sarri e della sua Lazio.

Di seguito il programma delle sfide dell'Inter fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Roma-Inter (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre

- Union Saint Gilloise-Inter (Champions League, 3^ giornata), martedì 21 ottobre

- Napoli-Inter (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre

- Inter-Fiorentina (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Hellas Verona-Inter (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre

- Inter-Kairat Almaty (Champions League, 4^ giornata), mercoledì 5 novembre

- Inter-Lazio (Serie A, 11^ giornata), domenica 9 novembre