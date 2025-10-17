Il Toro perde Aboukhlal, Ausilio smentisce l'interesse per Neymar: le top news delle 13

La Juventus è sotto indagine della UEFA per possibile violazione del Fair Play Finanziario. Il club bianconero è stato messo in osservazione dal massimo organismo europeo per lo sforamento del tetto - fissato in 30 milioni - nel triennio 2022 e 2025. A confermarlo è stato il bilancio della Juve, pubblicato nella giornata di oggi. Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di giustizia sportiva, alla Gazzetta dello Sport spiega cosa rischia la Juve: "C’è stata una violazione del Fair Play Finanziario, una violazione che è stata di fatto confessata visto che non sono riusciti a limitare a 60 milioni le perdite del triennio. Questo parametro andava mantenuto anche per l’anno 2025". Riguardo all'esito del procedimento, l'esperto legale Eduardo Chiacchio si è detto convinto che la sanzione si limiterà a un'ammenda.

Il corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha commentato anche le recenti voci di mercato, che hanno accostato il brasiliano Neymar ai nerazzurri: "Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata". Ausilio parla anche del corteggiamento da parte dei club arabi: "C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui".

Brutta tegola per il Torino: Zakaria Aboukhlal risentimento muscolare a flessori coscia sinistra, per non rischiarlo non sarà convocato per il Napoli. Venendo agli altri lungodegenti, Tino Anjorin è segnalato in miglioramento, ma anche lui non sarà tra i convocati. Capitolo Ismajli: oggi il difensore si allenerà coi compagni, farà la rifinitura in gruppo, poi si vedrà.