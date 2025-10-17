Parma con dei dubbi ma con un Cremaschi in più. Il mese di fuoco di Cuesta parte da Marassi

In classifica, ma anche nello spirito. Il Parma ha accusato il colpo del ko interno contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato prima della sosta. Una sconfitta inaspettata nei modi, sulla quale il giovane allenatore Carlos Cuesta ha avuto modo di lavorare in queste due settimane di stop.

Con un Cremaschi in più in rosa (anche se il giovane americano deve ancora integrarsi nella rosa ducale dopo il Mondiale U20 giocato da protagonista), il Parma ha dunque subito la possibilità di riscattarsi nella prima delle cinque partite in programma fino alla prossima sosta di metà novembre: domenica si inizia andando in casa del Genoa, a Marassi, mentre sabato 25 ottobre in casa arriverà il Como di Fabregas. Tra il 29 ottobre e l'8 novembre, poi, ecco le altre tre sfide di livello: Roma all'Olimpico, Bologna e Milan entrambe tra le mura amiche del Tardini.

Di seguito il programma delle sfide del Parma fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):

- Genoa-Parma (Serie A, 7^ giornata), domenica 19 ottobre

- Parma-Como (Serie A, 8^ giornata), sabato 25 ottobre

- Roma-Parma (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre

- Parma-Bologna (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre

- Parma-Milan (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre