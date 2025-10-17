Inter, tornano le sirene inglesi per Dimarco. Il club nerazzurro lavora per il rinnovo

Per Federico Dimarco, esterno dell’Inter, tornano a farsi sentire le sirene di mercato da Manchester. Già lo scorso anno l’allenatore dello United, Ruben Amorim, aveva provato a convincerlo, e nelle prossime finestre di mercato potrebbe tornare alla carica. Tuttavia Fede ha le idee chiare e intende restare in nerazzurro, scrive Tuttosport.

Il sogno del laterale mancino resta quello di chiudere la carriera nella squadra del cuore: l’Inter. Non solo: Dimarco ambisce anche a indossare un giorno la fascia da capitano.

Intanto la società non vuole rischiare di perderlo e Marotta e Ausilio sono già al lavoro sul rinnovo del contratto fino al 2029, due anni in più rispetto all’attuale scadenza del 30 giugno 2027. In Serie A, un esterno come Dimarco è una rarità.