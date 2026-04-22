Roma, niente dimissioni per Ranieri: e i Friedkin sperano nella riconciliazione con Gasperini

Claudio Ranieri non molla. La situazione in casa Roma non è di facile gestione. Nell’ultimo mese hanno tenuto banco le scintille che ci sono state fra il senior advisor e il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Dopo le parole arrivate nel pre partita contro il Pisa, l’allenatore ha preferito non replicare ma l’aria dalle parti di Trigoria era per forza molto pesante. I Friedkin dal canto loro hanno confidato nella possibilità che venga ricucito lo strappo avendo comunque fiducia in entrambi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico fra le altre proprio dei giallorossi resterà in sella al club della Capitale scongiurando quindi ogni ipotesi di dimissioni. Il motivo delle dichiarazioni erano per difendere il lavoro della squadra mercato finita nel mirino dell’allenatore in quel caso. La volontà del dirigente, il cui contratto scadrà nel 2027, è quella di proseguire il lavoro e rinforzare la squadra nel prossimo mercato.

L’idea ora è che si vada con una sorta di convivenza forzata fino a giugno dopo di che, come detto, la proprietà spera in un passo indietro da parte di entrambi i contendenti anche questo scenario, si legge sempre sul quotidiano sportivo, appare molto difficile si possa manifestare. Resta da capire dunque quali possono essere gli scenari quest'estate,