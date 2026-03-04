Sabato: "L'Inter ha pensato al derby, il Como è stato troppo rinunciatario"
L'ex calciatore Antonio Sabato ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.
Quanto ha pensato l'Inter al derby ieri sera?
"E' stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti, Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. Dovevi osare".
Bisogna cambiare la formula della Coppa Italia?
"Bisogna cambiare la formula facendo partecipare anche le squadre di terza serie, come l'Inghilterra".
Cosa teme del derby?
"Temo solo dal punto di vista tattico. Speriamo Chivu riesca a capire come giocare. Non devi riprendere le ripartenze in campo aperto del Milan, che subisci sempre".
Che ne pensa dei fischi a Bastoni?
"Assurdi, non ha senso. Sai quanti ai miei tempi simulavano? Il motivo è per la simulazione".
