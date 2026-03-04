Cavese, ricorso al TAR del club campano contro il divieto di trasferta a Crotone

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cavese, ricorso al TAR del club campano contro il divieto di trasferta a CrotoneTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:36Serie C
Luca Bargellini

Il Prefetto della provincia di Crotone, in relazione alla gara Crotone-Cavese di domani, Giovedì 5 Marzo Ore 20,30, da disputarsi presso lo Stadio “Ezio Scida”, ha disposto dopo una prima vendita libera, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.

Coloro che avevano già acquistato tagliandi presso la “Cartoleria Tirrena”, potranno ottenere totale rimborso entro le ore 20,30 di domani, giovedì 5 marzo.

La Cavese 1919 sta depositando ricorso al TAR per l’annullamento del provvedimento Prefettizio, richiedendo l’adozione delle necessarie misure cautelari.

La nota del presidente Alessandro Lamberti:

“Esprimo profondo sconcerto e ferma contrarietà rispetto al provvedimento che dispone il divieto di trasferta per i nostri tifosi in occasione della gara di Crotone, dopo aver già ricevuto via libera nei giorni scorsi. Tale decisione colpisce indiscriminatamente un’intera comunità di persone perbene, famiglie, giovani e appassionati che ormai da oltre un anno non hanno possibilità di seguire in trasferta la nostra squadra. Circa 150 tifosi con sacrifici, spese sostenute, permessi a lavoro ed altro erano pronti a sostenere la squadra all’Ezio Scida. Consapevole delle responsabilità che le autorità sono chiamate ad assumersi in materia di ordine pubblico e nel rispetto di queste decisioni, credo che misure generalizzate come questa finiscano per mortificare l’essenza di questo sport ed allontanare ulteriormente i tifosi dal calcio vissuto come momento di aggregazione e passione condivisa. La nostra tifoseria rappresenta un patrimonio identitario per la città di Cava de’ Tirreni e per il Club. Privarla, ormai a tempo indeterminato, della possibilità di seguire la squadra in trasferta significa colpire la dignità di ciascuno di noi. Per questo motivo mi riservo di valutare ogni iniziativa utile a tutela della società e dei nostri sostenitori, affinché venga riconosciuta tale dignità ad una comunità che merita RISPETTO.

Stringiamoci sempre più, purtroppo ormai solo nelle gare casalinghe, a questi ragazzi nelle prossime battaglie che ci attendono.

Forza Cavese!"

