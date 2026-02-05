Roma, ora il capitolo rinnovi: a Dybala e Pellegrini verrà offerto metà dell'attuale stipendio

Depennata la questione mercato, sull’agenda del direttore sportivo Frederic Massara ora c'è la pagina dedicata ai rinnovi: lo scrive oggi Repubblica, nella sua edizione romana. Quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi sospesi nell’attesa di risposte che — finora — non sono arrivate. I loro contratti scadranno a giugno, ed entrambi vogliono restare a Trigoria; sono disposti a trattare, a ridursi l’ingaggio previsto dai vecchi accordi, non più sostenibili dalla Roma: i quattro milioni stagionali di Lorenzo e gli otto di Paulo vanno rivisti al ribasso.

Meno della metà dello stipendio attuale: secondo il quotidiano sarà questa l'offerta ed è la condizione necessaria posta dai vertici della società, che però non hanno ancora mostrato interesse a sedersi per un confronto. Uno stallo che alimenta le perplessità di chi è al seguito dei calciatori. Finora, tutte le offerte degli altri club hanno generato sempre la stessa risposta: no, grazie. Pellegrini e Dybala hanno scelto di aspettare la Roma fino a quando sarà possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro loro e della stagione di Gasperini, alle prese con un bis di big match — il 15 febbraio il Napoli, poi la Juventus.