Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik: percentuali di permanenza a Roma basse per tutti

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero si concentra sulla situazione rinnovi in casa Roma. Il mercato di gennaio è archiviato, ma sono ancora tanti i casi da risolvere per il ds Massara. Quattro, i giocatori in scadenza a giugno: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik. "Percentuali per la permanenza? Basse", scrive il quotidiano.

Pellegrini, a detta della medesima fonte, è quello che può sperare più degli altri nel prolungamento. Il suo ingaggio da 4.5 milioni di euro è considerato troppo alto, ma questa è una cifra che neanche gli altri top club di A sarebbero disposti a garantirgli dalla prossima stagione. Pellegrini è finito fuori dai radar del Napoli, mentre il Milan non andrebbe oltre i 3-3,2 milioni di euro se dovesse tornare alla carica. Da qui il piano giallorosso: offrirgli uno stipendio più basso, lasciando a lui la decisione finale, anche in virtù dell'ottimo rapporto con mister Gasperini.

Pure la Joya vorrebbe rinnovare, ma il suo stipendio da 8 milioni più 1 di bonus e i suoi continui infortuni muscolari non aiutano la società ad andare in questa direzione. Il suo ex compagno Paredes lo chiama da tempo al Boca Juniors, però ancora non è stata presa una decisione. Addio scontato per El Shaarawy, che a giugno saluterà la capitale. Chiosa su Celik, la cui richiesta di 4 milioni viene reputata eccessiva: la Juve resta alla finestra per prenderlo a parametro zero.