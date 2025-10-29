Roma-Parma dura 5' per Ferguson: l'irlandese alza bandiera bianca, entra Bailey
E' durata appena cinque minuti la sfida di Evan Ferguson, attaccante della Roma, contro il Parma: l'irlandese ha subito una forte botta in un contrasto con Valenti dopo dieci secondi di gara ed ha alzato bandiera bianca dopo qualche minuto. Il giocatore è stato sostituito da Bailey, con il tridente giallorosso che cambia fisionomia. Ferguson aveva già preso una botta nell’allenamento di sabato proprio alla caviglia.
