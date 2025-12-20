Lo Stadium celebra il grande ex: applausi per Dybala sul cambio in Juventus-Roma
Lo Stadium non dimentica chi ha fatto sognare i tifosi con le sue magie. Il grande ex di Juventus-Roma, Paulo Dybala, lascia il campo in apertura di secondo tempo. E i supporters presenti sugli spalti celebrano la Joya con un lungo applauso.
