Roma, Tsimikas e il legame coi tifosi del Liverpool: "Ero e sarò sempre il Greek Scouser"

Kostas Tsimikas, esterno della Roma, in una lunga intervista ad A Bola ha parlato anche della scomparsa di Diogo Jota, amico fraterno dell'esterno di proprietà del Liverpool: “È molto difficile. Quando penso a Diogo, provo sempre dolore. Era una persona speciale, un ragazzo davvero in gamba e abbiamo trascorso molto tempo insieme. Credo che sia lo stesso per tutti quelli che hanno giocato con lui: ci manchi tantissimo. Per me è stato una persona molto importante perché siamo arrivati insieme al Liverpool e abbiamo condiviso molte cose. Quando uscivamo la sera o facevamo viaggi con la squadra, lui era sempre al mio fianco. Ci divertivamo insieme. Ora cerco di conservare solo le cose positive. Dobbiamo vivere la vita… E anche se in questa situazione è doloroso, non dobbiamo mai smettere di pensare a lui. È sempre con noi e nei nostri cuori”.

Riguardo il legame con i tifosi del Liverpool.

“Ero il Greek Scouser e lo sarò sempre, me lo porterò dietro per tutta la vita. Mi manca quella città… Le persone sono molto gentili, tra le più simpatiche che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio”.

Sulla sua filosofia di vita legata al calcio.

“Il talento non è tutto… La cosa più importante è questa: lavorare sodo, non mollare mai ed essere in grado di accettare tutta questa tristezza. Il calcio è uno sport caratterizzato da tanta tristezza e pochi successi”.