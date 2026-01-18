Live TMW Roma, Rensch: "Champions? Noi ci crediamo. Io e Malen siamo grandi amici"

21.03 - Il difensore della Roma, Devyne Rensch, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventunesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb

Come si è preparato così all'ultimo?

"Dovevo partire fuori, ma siamo professionisti e non possiamo mai sapere. Dobbiamo farci trovare sempre pronti"

Su cosa è cresciuto di più con Gasperini?

"Penso di essere migliorato sotto vari aspetti, è un mister molto esigente. Faccio il terzino a tutta fascia, un po' diverso a come ero abituato. Ho imparato tanto con Ranieri e Gasperini, il calcio italiano è diverso da quello olandese. Mi hanno insegnato i tempi giusti e l'attacco dello spazio"

Tre vittorie di fila e quarto posto: credete nella Champions?

"Ci crediamo sempre. Prima del Milan avremo lo Stoccarda, tutte le partite sono importanti al di là dell'avversario. Non sempre escono prestazioni come oggi, dobbiamo affrontarne una per volta. Sappiamo il valore del Milan, ma anche il nostro"

Come sono state le prime ore di Malen alla Roma?

"Ci siamo parlati prima che arrivasse qui, ci conosciamo bene. E' un grande giocatore e un buon amico, ci ha dato una bella mano in campo e speriamo continui a segnare"

Ore 21.09 - Termina la conferenza stampa di Rensch