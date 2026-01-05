Ufficiale Roma, Seck rinnova fino al 2027. E c'è un'opzione a favore del club: tutti i dettagli

La Roma continua a puntare anche sui giovani. A testimoniarlo è quanto comunicato poco fa dal club giallorosso sui propri profili social e sul sito ufficiale: Mohamed Seck ha rinnovato fino al 2027. Di seguito tutti i dettagli con il testo integrale della nota:

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Mohamed Seck fino al 2027 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2006, il difensore italo-senegalese è entrato nel settore giovanile giallorosso nel gennaio del 2024 ed è una colonna della difesa della Roma U20. Ora è pronto a scrivere nuovi, importanti capitoli della sua esperienza in giallorosso. Congratulazioni, Momo!". Nel frattempo Gasperini ha comunicato la lista dei convocati per il match di domani contro il Lecce: assenti Gollini, Baldanzi e Bailey.