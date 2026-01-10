Roma sopra al Napoli, assieme al Milan e a -3 dall'Inter: la classifica di Serie A aggiornata

La Roma batte 3-0 il Sassuolo nella partita del sabato delle ore 18:00 e con i tre punti dell'Olimpico la squadra di Gasperini aggancia momentaneamente il Milan al 2° posto della classifica, portandosi anche davanti al Napoli e a soli 3 punti dalla capolista Inter. Da sottolineare però come i capitolini abbiano due partite in più rispetto a tutte e tre le squadre attorno. Rimane fermo a quota 23 il Sassuolo,

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 39 (18)

Roma 39 (20)

Napoli 38 (18)

Juventus 36 (19)

Como 34 (19)

Atalanta 28 (19)

Bologna 27 (19)

Udinese 26 (20)

Lazio 25 (19)

Sassuolo 23 (20)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 13 (20)