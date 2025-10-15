Lautaro nell'Olimpo: entra nella top 4 dei marcatori dell’Argentina, raggiunto Crespo

Una storia da bomber dell'Albiceleste cominciata l'11 ottobre 2018, nella vittoria per 1-0 contro l'Iraq in un'amichevole. Machine-gol Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter, quando indossa la maglia dell'Argentina si trasforma. Grazie alla doppietta inferta al Porto Rico questa notte è diventato il quarto miglior cannoniere della storia della Nazionale con 35 gol, al pari di Hernan Crespo. Il prossimo marcatore nel mirino e sul gradino più basso del podio è il Kun Aguero a quota 41, mentre più in alto si trova Gabriel Batistuta (55) e l'inarrivabile Leo Messi (114).

A proposito della Pulga: questa notte con il doppio assist ai danni del Porto Rico ha raggiunto quota 60 con l’Argentina, il record assoluto nella storia del calcio internazionale. Superato il precedente primato stabilito da Neymar Jr, fermo a 59. Non solo: Messi è a soli 2 assist dai 400 in carriera. Una sentenza da rifinitore, non solo sotto porta.

Nella notte Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Albiceleste, ha dichiarato in seguito ai due gol firmati: "Per un attaccante è sempre importante segnare, con questa maglia conta sempre e sono felice perché oggi hanno potuto debuttare diversi ragazzi. Siamo riusciti a fare tantissimi gol e io sto bene. Mi sto preparando giorno dopo giorno nel miglior modo possibile. Fisicamente mi sento molto bene e niente, sono contento del presente", ha dichiarato a TyC Sports.