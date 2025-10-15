Inter, rosa ampia a disposizione: Chivu studia il turnover fra campionato e Champions

L'importanza di avere una rosa molto ampia. Alla ripresa di campionato l'Inter deve fare i conti con tre partite ravvicinate molto importanti. In campionato ci sarà il doppio confronto con Roma e Napoli mentre in Champions League ci sarà la trasferta sul campo dell'Union Saint-Gilloise. Per questo motivo il tecnico Cristian Chivu sta studiando le contromisure lavorando, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche su due possibili schieramenti da mettere in campo facendo un buon turnover.

E così per il campionato, il mister nerazzurro potrebbe optare per una coppia d’attacco formata da Bonny e Lautaro, con Esposito in ballottaggio con l’ex Parma mentre in difesa davanti a Sommer i possibili titolarissimi con Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo con Calhanoglu spazio a Barella a Mkhitaryan mentre sulle corsie laterali troveremo Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Diversa la questione in Champions League con chi non verrà schierato in campionato fra Esposito e Bonny al fianco di Lautaro mentre in mezzo al campo con Calhnaoglu troveremo uno fra Zielinski e Frattesi insieme e Sucic. A destra confermato Dumfries mentre a sinistra potremmo trovare Carlos Augusto mentre in difesa a protezione della porta di Sommer potrebbe venire confermato Bastoni al fianco di Bisseck e De Vrij.