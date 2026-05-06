TMW Non c'è tre senza quattro? Simeone vuole Ederson, l'Atletico può superare quota 100

Nell'Atletico Madrid ieri sceso in campo all'Emirates per la sfida contro l'Arsenal c'erano due giocatori che nel corso di questa stagione calcistica sono stati acquistati dall'Atalanta. Entrambi a sinistra nel 4-4-2 di Simeone, Matteo Ruggeri e Ademola Lookman - costati complessivamente 55-60 milioni di euro - rappresentano da un po' di mesi a questa parte una vera e propria garanzia per l'allenatore argentino che infatti punterà su di loro anche per il futuro.

A Londra era invece solo in panchina Juan Musso, altro calciatore che i colchoneros hanno acquistato dai nerazzurri. Protagonista delle due sfide col Barcellona valide per i quarto di finale, l'estremo difensore argentino anche in questa stagione s'è confermato più di un affidabile vice Oblak. Una operazione da 6-7 milioni che ha permesso a Simeone di dormire sonni tranquilli anche quando il fortissimo portiere sloveno non era a disposizione.

L'asse tra Atalanta e Atletico Madrid è insomma decisamente solido e potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo la prossima estate. Non è infatti un mistero il fatto che i colchoneros, già da gennaio, abbiano iniziato a muoversi in maniera concreta per provare ad acquistare il centrocampista brasiliano della Dea Ederson. Una operazione da 40 milioni di euro tutt'altro che semplice da chiudere vista la concorrenza. Dato che anche il Manchester United cerca un centrocampista con le sue caratteristiche.

Dovesse spuntarla l'Atletico, Ederson la prossima estate diventerebbe il quarto calciatore a trasferirsi dall'Atalanta all'Atletico Madrid in meno di due anni. Soprattutto, la Dea si ritroverebbe ad accordare cessioni ai colchoneros in 24 mesi o poco meno per più di cento milioni di euro. Un asse solido anche per due filosofie di calcio così diverse eppure così vicine. "Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e a superare sempre l'ostacolo. È la stessa cosa che mi insegnava anche Gasperini. Questo aspetto accomuna entrambi gli allenatori", raccontava poche settimane fa Ruggeri.