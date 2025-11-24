Roma, tris a Cremona: giallorossi primi in classifica da soli dopo 10 anni
La Roma torna a respirare aria d’alta quota e lo fa nel modo migliore possibile: vincendo, convincendo e ritrovandosi in testa alla classifica in solitaria. I tre gol inflitti alla Cremonese allo Stadio Zini, uniti alla sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, proiettano i giallorossi in vetta a quota 27 punti, un traguardo che non si vedeva da esattamente dieci anni. L’ultimo precedente risale infatti al 28 ottobre 2015, quando la Roma di Rudi Garcia batté l’Udinese 3-1 e salì momentaneamente al comando a quota 23 punti, davanti a Napoli, Fiorentina e Inter. Una vetta effimera, dato che in quell’occasione i giallorossi persero il primato dopo soli pochi giorni. Questa volta, invece, Gasperini non vuole smettere di sognare.
Contro la Cremonese di Davide Nicola, la squadra capitolina parte senza controllare a pieno il ritmo del gioco, ma passa alla prima vera occasione da gol grazie a Soulé, autore di un sinistro chirurgico da fuori area. Nella ripresa, i giallorossi dilagano: prima Ferguson, al suo primo gol stagionale e al ritorno al gol con un club dopo oltre un anno; poi Wesley, che finalizza un’azione corale definita dallo stesso Gasp come l’emblema della svolta offensiva maturata nelle ultime settimane. Nel finale, Folino trova l’1-3, negando l’ennesimo clean sheet stagionale a uno Svilar ancora una volta monumentale.
Ora il calendario presenta il Midtjylland in Europa League e, subito dopo, il big match contro il Napoli: una sfida che dirà molto sulle ambizioni reali della Roma. Gasperini, che sarà squalificato per il match contro i partenopei, spera di recuperare qualche pedina importante dall’infermeria, ma intanto si gode il primo posto.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.