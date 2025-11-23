Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"

"Abbiamo fatto una grande partita, controllandola per 90 minuti. Ci è mancata un po' di concretezza, ma la mole di gioco è stata importante. Siamo andati in svantaggio e siamo riusciti un'altra volta a pareggiare, peccato per non aver portato a casa un successo che ci avrebbe consentito di riprenderci la vetta della classifica. Forse è un periodo in cui ci manca lucidità sotto porta, oggi abbiamo fatto una buonissima gara e nella prima frazione eravamo sempre nella loro metà campo senza concedere nulla. La porta va attaccata meglio, serve maggiore cattiveria agonistica ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare per riprenderci domenica prossima quello che abbiamo perso oggi. Perdita d'equilibrio? Buttarci tutti in avanti è un merito, non una colpa.

Noi vogliamo i tre punti e non ci accontentiamo mai, questa è una caratteristica che va elogiata e non criticata. Se hai fame di vincere prima o poi i risultati positivi arrivano. Il mio ruolo? Mi trovo bene a prescindere dalla collocazione tattica, ho agito da mezzala anche grazie al ritorno di De Boer che aggiunge equilibrio e qualità. L'allenatore mi ha dato indicazioni e mi sono messo totalmente a disposizione". Queste le parole del centrocampista della Salernitana Galo Capomaggio in sala stampa.