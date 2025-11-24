Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Zazzaroni su Allegri, Conte e Gasperini: "Tre allenatori che hanno segnato la storia"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 08:23Serie A
Simone Lorini

Dopo le prime otto gare del weekend di Serie A, Ivan Zazzaroni nel suo fondo per il Corriere dello Sport, ha scritto delle tre squadre che guidano la graduatoria dopo dodici giornate: "La sorpresa (assoluta) del primo terzo di campionato non può che essere la Roma, la Roma senza centravanti, la Roma fi n troppo consapevole dei propri limiti ma anche capace di ricavare straordinarie risorse da una guida esperta e geniale quale è Gasperini, il teorico del poliruolo.

Meno sorprendente è il percorso del Milan di Allegri che, vincendo (anche) il derby, ha raggiunto il Napoli di Conte, quello che avrebbe dovuto dimettersi o tirare schiaffi all’aria nello spogliatoio (fantasie non solo social di novembre). Sto parlando dei tre allenatori che hanno segnato gli ultimi quindici anni del calcio italiano, prototipi di altrettanti, differenti modi di fare calcio vincente".

