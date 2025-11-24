Cremonese, Folino non fa drammi: "Arriviamo alla gara col Bologna con l'umore giusto"

Al termine di Cremonese-Roma 1-3, Francesco Folino è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare il suo primo gol in maglia grigiorossa e in Serie A. Questo quanto raccolto da CuoreGrigioRosso.com:

Hai segnato il tuo primo gol in Serie A. Ci racconti le tue emozioni?

"Una bella emozione, purtroppo me la sono goduta poco perché ho preso subito il pallone per riportarlo a metà campo".

Cosa non ha funzionato oggi?

"Abbiamo fatto una buona gara, loro sono stati più bravi di noi a sfruttare le occasioni avute. Per il resto abbiamo fatto la nostra partita sia in fase difensiva che offensiva, creando anche tante occasioni: forse ci è mancata un po’ di fortuna e finalizzazione".

Anche stavolta, come a Pisa, avete preso gol in uno dei momenti migliori della gara.

"Sì, purtroppo prendere reti in quei momenti ti porta a dover ripartire e riprovarci. Speriamo di rifarci nella prossima partita".

Quanto può aiutare alzare il livello contro avversari del genere?

"Sicuramente è importante, sappiamo che dobbiamo lavorare, restare umili e continuare su questa strada. Sul campo abbiamo dimostrato di poter dire la nostra".

Come arrivate alla trasferta di Bologna?

"Comunque con l’umore giusto, consapevole dei nostri mezzi. Anche oggi siamo riusciti a mettere in difficoltà la Roma, andremo a Bologna con la cattiveria giusta e in settimana lavoreremo sodo e con il giusto entusiasmo".