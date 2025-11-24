Roma, Gasperini esulta: "Abbiamo vinto bene e con personalità. E' un bel segnale"

Successo e primo posto per la Roma. I giallorossi espugnano Cremona con un secco 3-1 e conquistano la vetta solitaria del torneo anche se mei quartieri alti c'è molto equilibrio con tante squadre raggruppate in pochi punti. Al termine del match dello "Zini" contro i grigiorossi di Nicola il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali della società:

"È sempre agevole vincere queste partite - ha esordito il mister capitolino - ma le facciamo diventare agevoli noi, perché in trasferta non è mai facile per nessuno, i campi sono difficili, le squadre sono tutte agguerrite, basta vedere i risultati del campionato. Quello di oggi è un grande merito, perché comunque abbiamo vinto bene e anche con personalità".

Svolta anche a livello mentale.

"Sotto aspetto dei gol sì, il terzo è frutto di giocate, di scambi, di rapidità, di tecnica. Anche il gol annullato è stato molto simile. Siamo stati bravi quando fai queste cose svolte. Acquisisci fiducia, credi di poter fare gol, trovi la strada per fare gol insieme, di squadra, anche se magari non hai il centro antitipico. Però Baldanzi è bravissimo, bravi Sule, bravi Lorenzo, tutti quanti. È un bel segnale, un segnale che adesso abbiamo fiducia anche a fare gol".