Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"

"Siamo tifosi del Brescia e vediamo in gran parte i nostri meriti". Il tecnico Aimo Diana parla così del pareggio fra il suo Union e il Vicenza che lascia i lombardi al terzo posto in classifica con dieci punti di distacco dai veneti capolisti: "Di fronte avevamo una grande squadra e lo ha dimostrato facendo un tiro in porta e un gol. - prosegue Diana come riporta Tuttoc.com - Il Vicenza ti fa faticare davvero tanto, noi abbiamo giocato una partita a mille e credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi.

"Quando parlo di atteggiamento giusto intendo dire che ho visto una squadra viva, che non si è sentita inferiore all'avversario anche quando è andata sotto. - conclude il tecnico delle Rondinelle - L'episodio di Ospitaletto non deve fare cadere le convinzioni granitiche che abbiamo dentro. Oggi ho fatto solo un cambio e mi scuso con i ragazzi che non ho inserito, ma in quel momento vedevo un equilibrio giusto e non me la sentivo di andare a toccare qualcosa".