Genoa, 11 reti ma con nove marcatori diversi: De Rossi riparte dalla cooperativa del gol

Daniele De Rossi può ritenersi per ora soddisfatto dell'apporto offensivo del suo Genoa. Se da una parte i cinque gol subiti in due partite sono un aspetto su cui l'allenatore rossoblù deve chiaramente lavorare, le salvezze (ma come tutti i risultati) si ottengono con le difese e incassando meno reti possibili, dall'altro c'è una fase offensiva che è confortante. Cinque reti in due partite, sette se contiamo anche la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia sotto la guida di Murgita e Criscito. Un gioco propositivo come vuole il mister e soprattutto tanti giocatori andati a segno.

Solo Ostigard ha segnato più di un gol

Su undici marcature messe a segno, il Grifone ha soltanto in Leo Ostigard il miglior cannoniere della squadra con tre reti. Gli altri nove invece hanno un centro a testa. Una cooperativa del gol che può far ben sperare per il prosieguo della stagione anche se, sabato prossimo in casa contro il Verona, serviranno solamente i tre punti.

Gli altri otto marcatori

Il primo ad andare a segno è stato Caleb Ekuban nel pareggio di Como per 1-1 mentre nel ko di Bologna è Mikael Ellertsson ad aver realizzato il momentaneo vantaggio. A Napoli invece ha timbrato Jeff Ekhator mentre al "Grande Torino" c'è stata gloria per Morten Thorsby. E veniamo alla gara di Reggio Emilia con Ruslan Malinovskyi ad aver gonfiato la rete insieme a Ostigard. Contro la Fiorentina, oltre al norvegese, ha esultato per la prima volta in stagione Lorenzo Colombo e sabato a Cagliari hanno esultato anche Vitinha e Aaron Martin.