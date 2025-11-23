Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:28Serie C
Tommaso Maschio

La domenica della Serie C si è chiusa con due gare, una nel Girone A e una nel GironeB. Nella prima il Cittadella continua nella sua striscia di vittorie imponendosi nello scontro al vertice con il Lecco grazie a un calcio di rigore trasformato da Castelli nel finale. Con questo successo i veneti salgono a quota 27 punti e si avvicinano a Union Brescia e allo stesso Lecco.
Nella seconda gara invece la Sambenedettese si salva in casa contro il Pineto: abruzzesi avanti a inizio ripresa con Bruzzaniti e raggiunti al 69° da Candellori.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 1-0
81' Akpa Akpro
Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi 2-2
12' Mignanelli (D), 45' Toniolo (A), 80' Minesso (A), 90' [rig.] Clemenza (D)
Virtus Verona-Triestina 0-0
Trento-Inter U23 0-1
78' Spinaccè
Union Brescia-Vicenza 0-1
45'+1 Costa (V), 68' Cisco (U)
Novara-Renate 0-1
78' De Leo
Giana Erminio-Ospitaletto 1-0
62' Vitale
Lecco-Cittadella 0-1
86' rig. Castelli

Classifica - Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25*, Alcione Milano 24, Pro Vercelli 22, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Lumezzane 16, AlbinoLeffe 16, Ospitaletto 14, Arzignano Valchiampo 14, Dolomiti Bellunesi 14*, Pergolettese 13, Pro Patria 12, Virtus Verona 12, Triestina -8

* una partita in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Sambenedettese-Pineto 1-1
55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Carpi 24, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 17, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella
Giugliano-Casarano 1-3
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C), 61' Guastamacchia (C)
Siracusa-Team Altamura 1-1
23' Poli (T), 90'+4 Di Paolo (S)
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia (C), 66' Bolsius (S)
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Monopoli-Picerno 0-2
29' e 76' Abreu (P)
Cavese-Atalanta U23 2-2
20' Sorrentino (C), 25' Vavassori (A), 38' Cortinovis (A), 44' [rig.] Orlando (C)
Catania-Latina 1-0
9' Forte
Cosenza-Benevento 1-1
15' Lamesta (B), 26' Kouan (C), 62' [rig.] Garritano (C)
Salernitana-Potenza 1-1
77' Schimmenti (P), 85' Ferrari (S)

Classifica - Catania 31, Salernitana 31, Cosenza 29, Benevento 29, Casarano 24, Casertana 22*, Monopoli 22, Crotone 21, Trapani 20, Potenza 20, Audace Cerignola 19, Atalanta U23 18*, Cavese 17, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 13, Picerno 13, Foggia 11

* una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

