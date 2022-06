Roma, tutto su Frattesi. Fra oggi e domani previsto incontro col Sassuolo per limare la distanza

Non solo l'incontro con l'agente. Secondo la Gazzetta dello Sport fra oggi e domani è previsto, a Milano, un summit fra la Roma ed il Sassuolo per provare a limare le distanze riguardanti Davide Frattesi. Il club neroverde continua a valutare il suo cartellino 30 milioni di euro, per la Roma non si superano i 22-23. Nel faccia a faccia fra Tiago Pinto e Carnevali si ripartirà da qui e si cercherà una quadra, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica giovane per i neroverdi. Da parte sua, il giocatore ha già fatto sapere al Sassuolo di voler sposare la causa giallorossa per una questione di cuore.