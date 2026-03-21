Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Tante occasioni, ma zero gol. Sembra un déjà vu"

Non basta una prestazione convincente all’Atalanta U23, sconfitta 2-0 dalla Casertana al termine di una gara dominata sul piano del gioco ma decisa dagli episodi. A fine partita, il tecnico Salvatore Bocchetti ha analizzato con rammarico l’andamento del match.

“Sembra un déjà vu: creiamo tante occasioni ma non riusciamo a concretizzare. È un peccato, perché la squadra ha fatto tutto per vincere”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando ancora una volta le difficoltà sotto porta nonostante la produzione offensiva.

A pesare anche un episodio sfortunato: “L’autogol ci ha penalizzato, ma al di là di questo abbiamo avuto le opportunità per passare in vantaggio. Non siamo riusciti a sfruttarle”.

Nonostante il risultato, Bocchetti ha voluto evidenziare l’atteggiamento dei suoi: “Ho visto una squadra positiva, determinata, che ha dato tutto. È frustrante non raccogliere nulla dopo una prestazione così”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con un messaggio chiaro: “Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti. I ragazzi hanno dimostrato durante la stagione di saper reagire e sono fiducioso”.

Infine, un riferimento alla classifica e agli obiettivi stagionali: “La Serie C è un campionato difficile. Siamo lì a giocarci tutto, dobbiamo fare il massimo per raggiungere la salvezza il prima possibile, poi potremo guardare oltre”.