Modena, Sottil: “ Peccato per la sofferenza finale perché è stata l'unica sfumatura negativa”

Altra vittoria per il Modena di Sottil, che continua a confermarsi una realtà solida, organizzata e ostica per chiunque. Grazie alle reti di Sersanti e Tonoli, i canarini blindano il risultato e scavano un solco decisivo in classifica: ora il vantaggio sulla prima esclusa dai playoff sale a +11. Con questo strappo, la squadra si assicura il lusso di affrontare le ultime 7 giornate con uno spirito decisamente più leggero e la consapevolezza di chi ha ormai il destino nelle proprie mani. Il gruppo di Sottil non solo vince, ma dimostra una maturità tattica che profuma di post-season.

Ecco le parole di Andrea Sottil ai microfoni dell’ufficio stampa del Modena: “ Ogni squadra gioca per il suo obiettivo e con il coltello tra i denti perché adesso i punti pesano come un macigno e la classifica diventa fondamentale. Il Mantova è una squadra in forma, sono andato a vederla personalmente martedì, e lo sapevo che sarebbe stata una partita dura però noi abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo non uscivamo benissimo ma nel secondo tempo ci siamo messi a posto trovando il raddoppio, poi loro sono venuti fuori a testa bassa con quattro attaccanti e peccato per la sofferenza finale perchè è stata l'unica sfumatura negativa insieme al goal preso che in quella occasione dovevamo scappare e non fare fuorigioco.”

Ha continuato così successivamente il tecnico piemontese: “Volevo rimarcare la prestazione che andava fatta bella macchia, sporca e cattiva, ora si va a 50 punti avendo 7 giornate alla fine del campionato e direi che stiamo facendo un ottimo percorso. I ragazzi e non solo hanno bisogno di questo riposo perchè hanno tirato tantissimo quindi ci vanno questi 3 giorni di riposo in modo da avere la possibilità in queste due settimane di rigenerarsi un po' 'tutti."