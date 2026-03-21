Risultati Serie C: Brescia fermato dall'Ospitaletto. Vittorie per Giana e Casertana

Sono terminate le gare di Serie C valide per la 33ª giornata iniziate alle 14:30. Nel girone A reti bianche fra Brescia e Ospitaletto, mentre la Giana Erminio si è imposta 2-0 con la Pergolettese. Nel Girone B tre pareggi: 0-0 fra Guidonia e Vis Pesaro, 2-2 invece fra Juventus NG e Gubbio. Stesso risultato in Pianese-Pontedera. Infine nel Girone C la vittoria della Casertana in casa dell'Atalanta U23

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202

GIRONE A

Trento-Triestina 2-2

41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)

Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3

7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)

Sabato 21 marzo

Union Brescia-Ospitaletto 0-0

Giana Erminio-Pergolettese 2-0

11' Vitale, 90+4' Galeandro

Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane

Ore 17.30 – Renate-Vicenza

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano

Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella

Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 56*, Trento 55*, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Giana Erminio 45* Lumezzane 44, AlbinoLeffe 43*, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, Ospitaletto 38*, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33*, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19, Triestina 5*

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Bra-Arezzo 0-4

40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio

Perugia-Torres 1-1

37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)

Ternana-Sambenedettese 1-1

60' Panico (T), 88' Zini (S)

Sabato 21 marzo

Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0

Juventus Next Gen-Gubbio 2-2

26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)

Pianese-Pontedera 2-2

53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)

Ore 17.30 – Campobasso-Forlì

Ore 17.30 – Carpi-Pineto

Ore 17.30 – Ravenna-Livorno

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Juventus Next Gen 44*, Pianese 44*, Ternana 43*, Vis Pesaro 43*, Gubbio 43*, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34*, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 19*

N.B. - * una gara in più

** due gare in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 21 marzo

Atalanta U23-Casertana 0-2

44' aut.Navarro, 90+4' Kallon

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Cavese-Foggia

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano

Ore 14.30 – Cosenza-Latina

Ore 14.30 – Siracusa-Picerno

Ore 14.30 – Sorrento-Crotone

Ore 14.30 – Trapani-Potenza

Lunedì 23 marzo

Ore 20.30 – Catania-Casarano

Ore 20.30 – Monopoli-Benevento

Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 56*, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - * una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva