Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women

Sulla carta la giornata di Serie A Women in programma questo fine settimana potrebbe sorridere alla Juventus. La squadra bianconera, che deve difendere il terzo posto, infatti potrebbe allungare sulle rivali visti i tanti scontri diretti in chiave Europa e una sfida contro il fanalino di coda Genoa che certamente non deve essere sottovalutata, ma rappresenta uno scoglio abbordabile per le ragazze di Canzi.

Sfide per l’Europa

La corsa al terzo posto, l’ultimo che vale l’accesso in Women’s Champions League, è accesissima dopo le ultime settimane e vede ben sei squadre in appena quattro punti: la Juve come detto è attualmente terza inseguita a breve distanza dalla Lazio. Le biancocelesti se la vedranno contro la Roma capolista nel derby scendendo in campo con il risultato delle bianconere già noto. In mezzo alle due gare toccherà al Napoli Women, attualmente a -3 dalla Juventus come la Fiorentina, sfidare in trasferta un Inter che vuole restare in corsa per il titolo e tenersi stretta almeno la seconda posizione. Domenica andrà in scena invece lo scontro diretto fra Milan e Como Women: le due squadre sono a quota 24 punti e chi perde rischia di scivolare fuori dalla lotta per l’Europa, anche se bisognerà vedere i risultati delle altre.

Lotta salvezza

Per quanto riguarda la salvezza saranno il Genoa, come visto, e il Parma ad avere le sfide più complicate. Le gialloblù infatti andranno a far visita alla Fiorentina, che sogna ancora il terzo posto, per cercare di tenere a distanza il Genoa e magari agganciare o superare il duo Ternana Women e Sassuolo. Queste due formazioni infatti si sfideranno in uno scontro diretto che potrebbe significare salvezza per chi conquisterà i tre punti.

SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Genoa-Juventus ore 12:30

Inter-Napoli Women ore 16:15 (Rai Sport)

Lazio-Roma ore 18:00

Domenica 22 marzo

Fiorentina-Parma ore 12:30

Ternana Women-Sassuolo ore 15:00

Milan-Como Women ore 18:00

Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 33, Juventus 28, Lazio 27, Napoli Women 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 11, Genoa 8