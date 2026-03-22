Italia, Scamacca e Bastoni a Coverciano nonostante gli infortuni. Le ultime in vista dei playoff

Gianluca Scamacca ci prova per i playoff con la Nazionale, anche se ancora non c'è nulla di certo. Sia in positivo che in negativo. L'attaccante dell'Atalanta - nonostante il ko - oggi risponderà comunque alla convocazione del ct Gattuso e si presenterà regolarmente a Coverciano. Il classe 1999, ricordiamo, ha riportato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro. La prognosi dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale, ma il giocatore è molto motivato e vuole esserci. Successivamente si faranno tutte le valutazioni del caso in vista della prima gara di giovedì contro l'Irlanda del Nord, così come per l'eventuale finale playoff contro la vincente di Galles-Bosnia.

L'altro dubbio tra gli attuali convocati dell'Italia, come sappiamo, riguarda invece Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter salterà la trasferta nerazzurra contro la Fiorentina e resta da capire se riuscirà ad aggregarsi per la prima o al massimo per la seconda partita degli azzurri. Chivu, in questo senso, ieri in conferenza ha specificato: "Bastoni si presenterà al ritiro della nazionale e decideranno in base alle sue condizioni".