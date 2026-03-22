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Serie B, Empoli-Pescara: ospiti in grande forma, Gorgone punta su Insigne

Serie B, Empoli-Pescara: ospiti in grande forma, Gorgone punta su InsigneTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Cilli
Oggi alle 06:12Serie B
Lorenzo Carini

Si chiude un cerchio nel campionato di Serie B con la disputa della 32esima giornata, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. Al "Castellani", alle ore 15, si affronteranno Empoli e Pescara in un delicatissimo scontro diretto che metterà in palio qualcosa in più dei classici tre punti. La direzione della sfida sarà affidata al sig. Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Toscani in caduta libera, attualmente al 14° posto della classifica con 33 punti (+2 sulla zona Playout) e a secco di vittorie da oltre due mesi: l'ultima affermazione risale all'1-0 esterno col Cesena in data 10 gennaio, a cui hanno dato seguito sei pareggi e altrettante sconfitte nelle successive dodici partite giocate. Rientra Ghion dopo una lunga assenza, mentre Elia non sarà della contesa: mister Caserta dovrebbe affidarsi a Shpendi, Saporiti e Fila nel reparto offensivo.

COME ARRIVA IL PESCARA - L'ultimo posto in graduatoria non deve ingannare perché gli abruzzesi arrivano da cinque risultati utili consecutivi (nell'ultimo turno hanno vinto 3-0 contro la Virtus Entella) e si sono rimessi in piena corsa per la salvezza. La truppa di Gorgone è una delle più in forma del momento e quest'oggi sarà chiamata a un'altra prova di forza per provare ad affacciarsi al di fuori della zona "calda": out Fanne, oltre ai vari Desplanches, Tsadjout, Pellacani, Graziani, Merola e Faraoni. Per quel che concerne lo schieramento iniziale, si va verso un 4-3-2-1 con Acampora e Insigne a supporto di Di Nardo.

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