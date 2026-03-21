Ds Dolomiti Bellunesi: "Inter U23 peggior avversaria da incontrare in questo momento"

Seconda trasferta consecutiva per le Dolomiti Bellunesi, attese da una gara delicata contro l’Inter Under 23 all’U-Power Stadium di Monza, valida per la 33ª giornata. Dopo la beffa subita nel recupero contro il Cittadella, l’obiettivo è reagire subito e riprendere il cammino.

Il gruppo arriva con fiducia, come sottolineato dal direttore sportivo Jacopo Giugliarelli: “Abbiamo preparato al meglio l’impegno. La squadra ha consolidato un metodo di lavoro efficace e non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi per quanto fatto in settimana”.

Sul fronte della rosa, torna a disposizione Mondonico dopo la squalifica, mentre mancherà Tommaso Pittino, fermato per due giornate dopo l’espulsione nel derby veneto.

Attenzione massima agli avversari, nonostante il momento difficile: “È forse la peggior squadra che potessimo incontrare in questo momento. Non vincono da nove giornate, ma sarebbe un errore sottovalutarli. Anche a Vicenza hanno dimostrato di avere talento e giocatori determinanti per la categoria”.

La sfida si preannuncia complicata, sulla scia della recente trasferta di Cittadella: “Sarà una gara difficilissima, ma da affrontare con entusiasmo. Sono partite che aiutano a capire il livello raggiunto”.

Nel finale di stagione, nessun calcolo: “La classifica è apertissima e può riservare insidie. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e fare più punti possibili con applicazione e ferocia”. Un messaggio chiaro: testa bassa e massima concentrazione per cercare il riscatto.