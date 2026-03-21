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Mantova, Modesto: “Potevamo fare di più sui gol presi”

Mantova, Modesto: “Potevamo fare di più sui gol presi”TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:25Serie B
Davide Verduci
fonte https://www.tuttomantova.it/interviste/speciale-modesto-gara-molto-combattuta-potevamo-pareggiarla-7995#goog_rewarded

Torna alla sconfitta il Mantova, al termine di una gara che ha evidenziato il solito, buon livello di gestione del pallone, ma una cronica mancanza di creatività e pericolosità negli ultimi sedici metri. La manovra di Modesto, pur ordinata, è risultata sterile, faticando a tradursi in reali occasioni da rete. Ora la classifica scotta: con ben sei dirette concorrenti ancora impegnate nella lotta salvezza in questo turno, il rischio che i virgiliani chiudano la 32ª giornata in piena zona retrocessione è estremamente concreto. La situazione si fa critica e il tempo per ritrovare il guizzo offensivo stringe.

Queste le parole di mister Modesto ai microfoni della sala stampa del Braglia: “E’ stata una partita molto combattuta ed anche con un po' di tensione nel finale. Siamo partiti timidi, poi abbiamo alzato il livello. Non è semplice venire qui, il Modena è una squadra tosta, forte che con i lanci lunghi del portiere gioca molto sulla struttura fisica degli attaccanti. Potevamo fare di più sui gol presi. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Ci abbiamo provato e potevamo pareggiarla, sfruttando meglio certe situazioni soprattutto dopo il nostro 2-1. Siamo scesi in campo in maniera propositiva e con spirito. Era anche la nostra terza gara consecutiva, ma questo non è un alibi. Ho visto una squadra ben messa e che ha tenuto. Dobbiamo continuare così.

Ha continuato così poi il tecnico del Mantova: “Nei prossimi giorni ci concentreremo sul lavoro, focalizzandoci su quello che dobbiamo migliorare, preparandoci per lo scontro diretto che ci attende con l’Entella: una gara molto importante per noi. Poi penseremo alle prossime partite. In corsa per la salvezza? Grazie all’aiuto del presidente e di tutti, con i risultati, stiamo creando entusiasmo in città. I calciatori stanno crescendo ed i tifosi apprezzano la nostra voglia di non mollare mai e noi sentiamo il loro calore!”.

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