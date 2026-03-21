Mantova, Modesto: “Potevamo fare di più sui gol presi”

Torna alla sconfitta il Mantova, al termine di una gara che ha evidenziato il solito, buon livello di gestione del pallone, ma una cronica mancanza di creatività e pericolosità negli ultimi sedici metri. La manovra di Modesto, pur ordinata, è risultata sterile, faticando a tradursi in reali occasioni da rete. Ora la classifica scotta: con ben sei dirette concorrenti ancora impegnate nella lotta salvezza in questo turno, il rischio che i virgiliani chiudano la 32ª giornata in piena zona retrocessione è estremamente concreto. La situazione si fa critica e il tempo per ritrovare il guizzo offensivo stringe.

Queste le parole di mister Modesto ai microfoni della sala stampa del Braglia: “E’ stata una partita molto combattuta ed anche con un po' di tensione nel finale. Siamo partiti timidi, poi abbiamo alzato il livello. Non è semplice venire qui, il Modena è una squadra tosta, forte che con i lanci lunghi del portiere gioca molto sulla struttura fisica degli attaccanti. Potevamo fare di più sui gol presi. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Ci abbiamo provato e potevamo pareggiarla, sfruttando meglio certe situazioni soprattutto dopo il nostro 2-1. Siamo scesi in campo in maniera propositiva e con spirito. Era anche la nostra terza gara consecutiva, ma questo non è un alibi. Ho visto una squadra ben messa e che ha tenuto. Dobbiamo continuare così.

Ha continuato così poi il tecnico del Mantova: “Nei prossimi giorni ci concentreremo sul lavoro, focalizzandoci su quello che dobbiamo migliorare, preparandoci per lo scontro diretto che ci attende con l’Entella: una gara molto importante per noi. Poi penseremo alle prossime partite. In corsa per la salvezza? Grazie all’aiuto del presidente e di tutti, con i risultati, stiamo creando entusiasmo in città. I calciatori stanno crescendo ed i tifosi apprezzano la nostra voglia di non mollare mai e noi sentiamo il loro calore!”.