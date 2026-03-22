Serie B, Virtus Entella-Reggiana: una fetta di salvezza in palio al Sannazzari

I punti cominciano a pesare in maniera significativa, di qui alla fine gli scontri diretti per i rispettivi obiettivi potranno essere risolutivi per il raggiungimento o meno di un traguardo. La partita tra Virtus Entella e Reggiana di questa sera ore 19.30 valida per la 32^ giornata di serie BKT appartiene a questo genere di partite. Le due squadre sono messe spalle al muro da una classifica a dir poco preoccupante: le due sconfitte consecutive contro Avellino e Pescara hanno rispedito nelle sabbie mobili i liguri che condividono il 17^ posto con il Bari, mentre gli emiliani si trovano in zona retrocessione al gradino di sotto insieme allo Spezia sconfitto ieri a Castellammare di Stabia, davanti all'arrembante Pescara in crescita esponenziale. Dirige l'internazionale Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti saranno Gamal Mokhtar di Lecco e Marco Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Marco Di Loreto di Terni. Al Var Alberto Santoro di Messina mentre il ruolo di Avar sarà ricoperto da Federico Dionisi De L’Aquila.

Come arriva la Virtus Entella - Andrea Chiappella deve fare a meno del portiere Colombi messo fuori causa da un problema all’adduttore. L’assenza dell’estremo difensore andrà ad aggiungersi a quella di Mezzoni. Fra i pali spazio a Del Frate preferito a Siaulys. Al centro della difesa si rivedrà Tiritiello supportato da Parodi e Marconi, i quinti del 3-5-2 saranno con ogni probabilità Bariti e Di Mario, in mezzo al campo Franzoni, Benedetti e Karic. In attacco Cuppone verrà affiancato da uno fra Guiu e Tirelli.

Come arriva la Reggiana - Sull’altra sponda Lorenzo Rubinacci deve fronteggiare le defezioni di Gondo e Tripaldelli. Per il resto il tecnico ha tutti gli effettivi a propria disposizione quindi può definirsi terminata l’emergenza sotto questo profilo di alcune settimana fa. Potrebbe essere riproposto il 3-5-1-1 visto contro il Monza, Micai protetto dalla linea difensiva composta da Lusuardi, Quaranta e Papetti. Rover e Libutti si candidano ad occupare il ruolo di quinti sulle fasce con Charlys, Reinhardt e Portanova a completare la mediana. In attacco Girma a supporto di Novakovich.