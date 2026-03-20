Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico

La FIFA ha annunciato una nuova regolamentazione che rappresenta una vera e propria svolta nel calcio femminile internazionale. Tutte le squadre femminili saranno infatti obbligate ad avere almeno due donne nello staff in panchina di cui una dovrà ricoprire il ruolo di allenatrice o vice allenatrice. Questa norma sarà applicata a tutte le competizioni FIFA sia a livello di club sia a livello di nazionali e avrà effetto immediato: la prima competizione in cui sarà applicata sarà il Mondiale Under 20 femminile che si terrà a settembre in Polonia.

Le motivazioni

La decisione è stata presa nell’ultimo Consiglio della FIFA per dare una risposta a un dato significativo: soltanto 12 dei ct dell’ultimo Mondiale femminile erano donne su 32 squadre qualificate. “Non ci sono abbastanza donne nel ruolo di allenatrici oggi. - ha dichiarato Jill Ellis, Chief Football Officer della FIFA - Dobbiamo accelerare il cambiamento creando percorsi più chiari, ampliando le opportunità e aumentando la visibilità delle donne in panchina”. Una riforma, fortemente voluta dal presidente Gianni Infantino per aumentare la rappresentanza femminile nei ruoli chiave del calcio e che è vista come un passo concreto verso l’equità di genere e la creazione di nuove opportunità per le donne nel movimento.

Aiuto a club e nazionali

La Fifa è pronta a supportare direttamente, anche a livello economico, per facilitare l’adeguamento alla normativa. Va inoltre sottolineato che le squadre non saranno obbligate a sostituire membri maschili dello staff, ma dovranno comunque rispettare il nuovo standard, che sarà inserito nei regolamenti ufficiali di partecipazione alle competizioni.