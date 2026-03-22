Atalanta-Verona, l'anno scorso un 6-1 con la firma di De Roon (che oggi scrive la storia)

Una giornata particolare per Marten de Roon: contro il Verona è pronto a diventare il calciatore con più presenze nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Un traguardo straordinario frutto di lavoro e sacrifici, il risultato di chi si è voluto consacrare calandosi nel DNA della Dea e della città di Bergamo. Questo record arriva proprio contro l’Hellas, squadra contro cui l’anno scorso fu grande protagonista e trascinatore in una goleada fondamentale per la classifica.

26 ottobre 2024, l’Atalanta di Gasperini ha bisogno di continuità per risalire la china dopo una partenza alterna: la squadra è competitiva, ma serve riprendere il ritmo domenica dopo domenica. La superiorità rispetto ai gialloblù è netta e bastano 6 minuti per sbloccarla proprio con capitan De Roon, autore di una grande botta da fuori.

L’Atalanta non si contiene e nel giro di 45 minuti sigla ben cinque gol. Prima Retegui si fa trovare pronto sulla respinta di Montipò dopo un tiro di Lookman; poi arriva il tiro a giro di Charles De Ketelaere; infine il poker e la "manita" che portano la firma di Ademola Lookman. Nel mezzo la rete di Sarr serve a poco ai fini del risultato, mentre a chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Retegui che sigla il 6-1 per un’Atalanta lanciata verso le zone alte della classifica.