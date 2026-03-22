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Flop Juventus: 1-1 con il Sassuolo, Locatelli sbaglia un rigore. Spalletti: "C'è ancora tempo"

Flop Juventus: 1-1 con il Sassuolo, Locatelli sbaglia un rigore. Spalletti: "C'è ancora tempo"TUTTO mercato WEB
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Daniele Najjar
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Daniele Najjar

La Juventus si butta via. A Torino i bianconeri passano subito in vantaggio con Yildiz, poi rallentano troppo il ritmo e si fanno riprendere da un Sassuolo orgoglioso e combattivo. La squadra di Spalletti ha di che recriminare, contro sé stessa: nel finale anche un rigore sbagliato da Locatelli (parata di Muric). La buona notizia per Spalletti è il rientro di Vlahovic e Milik nel finale, la cattiva è che anche stasera il primo problema è stato quello del centravanti.

Yildiz la sblocca subito, assist di Conceicao
La Juventus bussa subito: Locatelli di testa impegna Muric, su corner. La partenza del Sassuolo è orgogliosa, nonostante i tanti assenti fra infortuni e pertosse, ma i bianconeri sanno far male. Al 14' direttamente da un rinvio di Perin nasce il vantaggio bianconero: Conceicao raccoglie il suo lancio lungo, punta Garcia e serve Yildiz che fa 1-0. Dopo la rete segnatal a Juventus sembra in controllo del match. Locatelli è al centro di ogni azione ed è lui a pescare il colpo di testa di McKennie, che però non centra i pali.

La Juve rallenta, il Sassuolo la riprende
Il Sassuolo ha la sua grande chance per pareggiare: calcio d'angolo sul quale Idzes fa la sponda per Pinamonti, che sul secondo palo non ha la prontezza di ribadire in rete e manda alto da due passi, di testa. L'occasione mancata da Pinamonti è il segnale che, pur senza fare nulla di eccezionale, il Sassuolo è ancora in partita. Kalulu fallisce il 2-0 su un'altra sgasata di Conceicao a fine primo tempo e ad inizio ripresa ecco l'1-1: Pinamonti raccoglie l'invito di Berardi e, anticipando Bremer, batte Perin.

Riecco Vlahovic e Milik, Locatelli sbaglia un rigore
Spalletti prova a correre ai ripari. Dentro Koopmeiners e Miretti per Cambiaso e Thuram, poi Yildiz passa a fare il centravanti, con Boga esterno a sinistra. Al 73' Conceicao crossa per Boga, che di testa trova la pronta risposta di Muric. Entrano sia Milik che Vlahovic (mancavano rispettivamente da 665 e 112 giorni) per l'assalto finale. Dopo pochi minuti, rigore guadagnato da Locatelli (mano di Idzes), che però dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Muric. Al 90' proprio Milik va vicino al 2-1 su cross di Yildiz, Muric si supera ancora. In pieno recupero ancora Yildiz si mette in proprio, ma calcia alto.

Juventus, Spalletti: "La Champions è ancora lì"
Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, a fine partita ha spiegato sulla corsa Champions: "Le partite da vincere son tutte, c'è un margine che ti permette di rimontare al di là dei risultati di domani. Si ragiona in fondo a seconda del risultato. Quando sei dietro, devi essere bravo a fare più punti dell'avversario e lui deve fare un passo falso. La possibilità, con questo numero di gare, è intatta ed è lì davanti".

Sul rigore sbagliato da Locatelli: "E' venuto e mi ha detto che si sentiva di batterlo, ce n'era due o tre che volevano batterlo, ma lui è il rigorista. Va bene così, i rigori si possono anche sbagliare. fa parlare un rigore sbagliato e siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita".

Sassuolo, Grosso: "Oltre ogni rosea aspettativa"
Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha spiegato a Sky Sport a fine gara: "Le energie sono poche, le abbiamo messe tutte in questa partita strepitosa, incredibile, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa dopo una settimana difficile. Il coraggio ci ha premiato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Un briciolo di fortuna poi ti deve dare una mano, l'abbiamo cercato con la nostra determinazione".

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