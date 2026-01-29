Roma, un primato europeo: superata la fase a gironi in tutte le coppe negli ultimi 12 anni
La Roma si conferma una certezza del calcio italiano in Europa. Tra le squadre italiane che hanno partecipato alle coppe europee, i giallorossi sono gli unici ad aver superato sempre la fase a gironi o la fase campionato nelle ultime 12 stagioni
Un percorso impeccabile: 12 qualificazioni su 10 tra Champions League, Europa League e Conference League, a testimonianza della continuità della Roma sul palcoscenico internazionale, indipendentemente dalla competizione disputata.
