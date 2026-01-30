Marsiglia fuori in Champions, Kondogbia: "Meritato, ma la parola 'vergogna' è forte"

La serata di ieri sera del Marsiglia è stata sportivamentte drammatica: il 3-0 subito contro il Bruges ha provocato l'eliminazione già alla League Phase in Champions League per gli uomini di Roberto De Zerbi.

Il centrocampista Geoffrey Kondogbia ha ammesso, al termine della gara, che si tratta di una eliminazione meritata, pur respingendo però certi aggettivi che la stampa sta usando. "È una serata complicata, abbiamo quello che ci meritiamo", le sue parole. "Dovremo guardarci allo specchio. Il modo in cui abbiamo iniziato la serata ci ha messo in difficoltà ancora una volta. I gol che prendiamo molto presto per esempio, ne avevamo comunque parlato. La realtà è questa, bisogna accettarla".

Poi ha spiegato: "Il gol del Benfica nel finale? Non ho seguito personalmente. I miei compagni di squadra guardavano in diretta, ma io non ho guardato. È un fatto, il calcio è giusto. Oggi, è quello che ci meritiamo. La parola 'vergogna' per descrivere la nostra prestazione è invece un po' forte. Abbiamo avuto molte occasioni. È stata una partita abbastanza diretta. Dire che è una vergogna, non è la prima partita che perdiamo, non l'ultima. Ci vorrà della lucidità". Ore concitate in casa Marsiglia, dove il futuro di De Zerbi rimane in bilico.