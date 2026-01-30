Panathinaikos, Kiriakopoulos: "Abbiamo dato il massimo, dimostrando la nostra determinazione"
TUTTO mercato WEB
Giorgos Kiriakopoulos, difensore del Panathinaikos, ha parlato ai microfoni di ANT1 dopo il pareggio con la Roma: "Abbiamo dato il massimo stasera, giocando anche per i nostri compagni assenti per infortunio o malattia. Abbiamo subito gol nell'ultimo quarto di partita, potevamo vincere. Abbiamo dimostrato la nostra determinazione e la voglia di fare un buon risultato. Abbiamo inserito anche calciatori giovani, a dimostrazione del lavoro del nostro settore giovanile".
Ora al prossimo turno si gioca tra il Viktoria Plzen e il Nottingham Forest. Non importa contro chi giochiamo, tutte le partite da ora in poi saranno difficili e non ci sarà margine di errore".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Le più lette
2 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
La Roma riacciuffa il Panathinaikos (1-1) dopo 75 minuti in dieci e conquista il pass per gli ottavi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile