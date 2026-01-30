Panathinaikos, Kiriakopoulos: "Abbiamo dato il massimo, dimostrando la nostra determinazione"

Giorgos Kiriakopoulos, difensore del Panathinaikos, ha parlato ai microfoni di ANT1 dopo il pareggio con la Roma: "Abbiamo dato il massimo stasera, giocando anche per i nostri compagni assenti per infortunio o malattia. Abbiamo subito gol nell'ultimo quarto di partita, potevamo vincere. Abbiamo dimostrato la nostra determinazione e la voglia di fare un buon risultato. Abbiamo inserito anche calciatori giovani, a dimostrazione del lavoro del nostro settore giovanile".

Ora al prossimo turno si gioca tra il Viktoria Plzen e il Nottingham Forest. Non importa contro chi giochiamo, tutte le partite da ora in poi saranno difficili e non ci sarà margine di errore".