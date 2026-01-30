Pescara riabbraccia Insigne. Visite mediche e bagno di folla: "Merito di Verratti"

A Pescara è iniziata ufficialmente l’avventura di Lorenzo Insigne. L’attaccante, svincolato, è tornato nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Come raccolto da TMW, ieri sera il giocatore è arrivato al Medical Center di Montesilvano per sostenere le visite mediche, accolto da oltre un centinaio di tifosi.

Per Insigne è pronto un contratto fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, mentre la presentazione ufficiale è in programma martedì prossimo all’Ekk Hotel.

All’arrivo, Insigne ha salutato così i tifosi presenti:

«Un saluto a tutti. Sono veramente felice di essere qui e spero che, tutti insieme, riusciremo a ottenere la salvezza».

Sulle motivazioni che lo hanno spinto a tornare a Pescara, l’attaccante ha spiegato:

«Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta. Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B».

Un pensiero anche per i tifosi biancazzurri:

«Qui ho vissuto un anno bellissimo. Spero di centrare l’obiettivo della salvezza perché questa gente merita tanto».

Infine, un ricordo speciale per Zdeněk Zeman:

«È sempre nel mio cuore, è stato lui a lanciarmi. Non mancherà l’occasione di sentirlo in questi giorni».

E su una possibile chiamata a Ciro Immobile, Insigne ha sorriso:

«Con Ciro mi sento spesso. Non ha bisogno di uno sponsor per venire qui: è un grande campione e saprà benissimo cosa fare».