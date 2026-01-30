Il tifoso viola Baiano spera nel nuovo passo falso: "Il Napoli è bollito"

Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, Francesco “Ciccio” Baiano, doppio ex di Napoli e Fiorentina, ha parlato del prossimo incrocio di campionato, da tifoso viola: "Meglio affrontare i partenopei fuori dalla Champions perché sabato ci giocheremo dopo che avranno avuto solo 3 giorni per preparare la partita. Il Napoli è bollito perché non ha ricambi e se li ha sono solo del settore giovanile. Giocano sempre gli stessi. Il Napoli gioca un'ora e dopo crolla".

Vanoli ha difficoltà in attacco…

"La Fiorentina avrà due attaccanti non al 100%. Kean è fermo ai box. Piccoli ha un problema fisico. Speriamo di recuperarlo. In questo momento non è che se non gioca Piccoli ci strappiamo i capelli. Poi è normale che mettere un centravanti di ruolo è meglio ma ci possono giocare anche altri".

Come lo vede Gudmundsson falso 9?

"Non dà punti di rifermento ne' per gli avversari, ne' per i suoi compagni. In quella posizione ci ha giocato poco, ama muoversi, ma è un'arma a doppio taglio".