Modena, Gliozzi verso l'Avellino? I canarini pensano ad Ambrosino per sostituirlo
Il Modena potrebbe presto salutare Ettore Gliozzi, sempre più vicino all’Avellino. Secondo quanto riportato da Sky, i gialloblù stanno già lavorando al possibile sostituto e il nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Nelle prossime ore sono attese novità sul fronte offensivo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
